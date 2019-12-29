مانشستر سيتي يستعيد عافيته بثنائية في شيفيلد بالدوري الإنجليزي

نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو. (تويتر)

استعاد فريق مانشستر سيتي، عافيته من جديد بفوز هام على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في ختام الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هدف السيتي الأول في الدقيقة 52، قبل أن يعزز البلجيكي كيفن دي بروين أهداف فريقه بهدف ثاني في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 41 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة وراء ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بينما تجمد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة، في المركز الثامن.