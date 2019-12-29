ليفربول يواصل التحليق في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون

فريق ليفربول الإنجليزي. (تويتر)

فاز فريق ليفربول، بهدف دون رد، على نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42، واحتسبه الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو (الفار)، كما ألغى الفار هدفًا لصالح ولفرهامبتون مع نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز ليفربول صدارته إلى جدول الدوري الإنجليزي، بعدم رفع رصيده إلى 55 نقطة بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع.