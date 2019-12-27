إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر

اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (أرشيفية: الإنترنت)

وقع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، عقدًا لمدة ستة أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافي، انتقل بموجبه إلى فريقه السابق آيه أس ميلان الإيطالي كما اعلن النادي الجمعة.

وأصدر ميلان بيانًا أكد فيه أنه توصل إلى اتفاق مع إبراهيموفيتش، لافتًا إلى أن اللاعب السويدي وافق على الدفاع عن ألوان النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد في الموسم التالي، حسب وكالة «فرانس برس».

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وخاض العملاق السويدي البالغ من العمر 38 عامًا، موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012، سجل خلالهما 42 هدفًا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010-2011 حين كان معارًا من برشلونة الإسباني قبل أن ينتقل اليه رسميا في الموسم التالي.