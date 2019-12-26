تطورات جديدة بشأن انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان

السويدي زالاتان إبراهيموفيتش بقميص ميلان الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أبدى مهاجم لوس أنجليس جالاكسي السابق، السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، موافقته على العودة إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في الأول من يناير المقبل.

وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا»، أن «إبرا» وافق على العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد، بعد سلسلة من المفاوضات والتقارير التي أشارت إلى إمكانية الانضمام لصفوف أي ناد آخر، موضحة أن السويدي البالغ من العمر 38 عاما، سيوقع على عقود انضمامه لمدة 6 أشهر مع خيار التجديد، وأنه من المنتظر أن يكون التوقيع خلال 48 ساعة ردا على عرض باولو مالديني وزفونمير بوبان، وفقًا لـ«في الجول».

وسبق وأن دافع إبراهيموفيتش الملقب بـ«السلطان» عن ألوان الفريق في الفترة ما بين عامي 2010 و2012، وأصبح حاليًا دون ناد بعد رحيله عن صفوف فريق لوس أنجليس جالاكسي الأميركي في نوفمبر الماضي.