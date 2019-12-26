ساوثهامتون يصفع تشيلسي بثنائية في عقر داره

جانب من مباراة ساوثهامتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

سقط فريق تشيلسي بثنائية نظيفة أمام نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ساوثهامتون هدفًا رائعًا من خلال تسديدة قوية ورائعة عن طريق مايكل أوبامفيمي في الدقيقة 31 مستغلًا خطأ دفاع البلوز، وتحديدًا توموري، وفي الدقيقة 73، نجح ناثان ريدموند في تسجيل الهدف الثاني، بعدما استغل خطأ كانتي في إبعاد الكرة ويقبل الهدية بوضع الكرة بطريقة رائعة من فوق كيبا حارس البلوز.

بهذه النتيجة رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، ويخرج من المنطقة المظلمة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة بالمركز الرابع.