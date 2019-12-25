رسالة وداع مؤثرة من ماندزوكيتش إلى «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 10:50 مساء
الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش المنتقل حديثًا إلى صفوف «الدحيل» القطري. (أرشيفية : إنترنت)

ودّع الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، المنتقل حديثًا إلى صفوف «الدحيل» القطري، قادمًا إليه من «يوفنتوس»، فريقه الإيطالي، في رسالة مؤثرة شكر خلالها النادي على كل اللحظات الرائعة التي قضاها بين أسوار «السيدة العجوز».

وخرج ماندزوكيتش صاحب الـ(33 عامًا) من حسابات المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري هذا الموسم، كما أنه لم يتم قيده مع الفريق في القائمة الأوروبية، ليتخذ قرارًا بالرحيل إلى «الدحيل» القطري رسميًّا، أمس الثلاثاء، ليسدل الستار على مسيرة طويلة من التألق في الملاعب الأوروبية، امتدت نحو 16 سنة، بينها 4 سنوات قضاها في صفوف الـ«بيانكونيري».

وكتب ماندزوكيتش، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستغرام»: «من المستحيل تلخيص 4 سنوات ونصف في وداع بسيط، لكنني آمل أن تكونوا قد شعرتم بشغفي تجاه هذا النادي وهذا الفريق في كل مباراة شاركت فيها.. شكرًا جزيلًا للسيد أليغري والسيد ماروتا على رغبتهما في تواجدي بتورينو»، وفقًا لموقع «كورة».

وأوضح النجم الكرواتي: «لقد كان شرفًا لي أن ألعب مع يوفنتوس، وأن الأشهر القليلة الماضية لم تغير الاحترام والحب الذي أكنه للنادي.. أشكر جميع زملائي في الفريق خلال الفترة التي قضيتها معهم، لقد استمتعت حقًّا بالمشاركة مع الفريق وبتحقيق الألقاب».

وتابع: «لن أنسى كل الانتصارات والبطولات، نتيجة لجودتنا وعملنا الشاق وروح الفريق، شكرًا جزيلًا أيضًا للموظفين الذين يعملون خلف الكواليس -المدربون والطاقم الطبي وأخصائي العلاج الطبيعي وأي شخص آخر ساهم في ظهور لاعبي يوفنتوس في أفضل الظروف».

وواصل اللاعب الكرواتي: «أخيرًا، أتوجه بالشكر الأكبر للجماهير الرائعة التي هي السبب الحقيقي لكون النادي كبيرًا وناجحًا، أنا أقدر حقًّا الدعم الذي أظهرته لي منذ اليوم الأول.. لقد حاولت دائمًا بذل قصارى جهدي من أجل البيانكونيري، وأتمنى له الأفضل!، وبالنسبة لي، حان الوقت لفصل جديد».

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