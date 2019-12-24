الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام بشأن طرد «سون»

رفض استئناف توتنهام بشأن طرد «سون» في مباراته أمام تشيلسي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رفضه الاستئناف المقدم من جانب إدارة نادي توتنهام الإنجليزي، بشأن واقعة طرد الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم الفريق الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة الديربي اللندني أمام جاره وضيفه تشيلسي في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتعدى سون على زميله روديجر مدافع نادي تشيلسي، في الدقيقة 62 من اللقاء الذي خسره فريقه بثنائية نظيفة يوم الأحد، بعدما تدخل في صدر اللاعب بقدميه أثناء سقوطه ثم توجه حكم المباراة إلى تقنية «الفار»، ليقرر أن الحالة تستوجب الطرد المباشر، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب الحكم وتم طرده بسبب «سلوك عنيف»، وفقًا لـ«يوروسبورت».

وتقدم توتنهام باستئناف ضد الطرد، لكن الاتحاد الإنجليزي قرر تأييد البطاقة الحمراء، وبالتالي سيتم إيقاف سون ثلاث مباريات، الأولى أمام ضيفه برايتون الخميس، والثانية أمام مضيفه نوريتش سيتي السبت المقبل، والثالثة ضد مضيفه ساوثهامبتون الأربعاء المقبل.