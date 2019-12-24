بالفيديو: محمد صلاح يتحدى ابنته مكة في التدريبات

محمد صلاح رفقة ابنته مكة في التدريبات (صورة مثبتة من الفيديو)

نشر النجم المصري محمد صلاح، فيديو يجمعه بابنته مكة، على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، حيث شارك الاثنان بتدريبات رياضية طريفة داخل الصالة الرياضية، وظهر صلاح وابنته مكة، وهما يؤديان تمارين البطن، داخل الصالة الرياضية، خلال فترة الإجازة التي حصل عليها صلاح وزملاؤه في «ليفربول»، بسبب أعياد الميلاد.

انهمر الاثنان بنوبة ضحك شديدة، بسبب عدم مقدرة مكة على مواكبة سرعة والدها في أداء التمارين، كما ظهرت الطفلة التي لم تتجاوز الخمسة أعوام، وهي تؤدي تمارين رفع الحديد بمفردها، في فيديو آخر نشره صلاح.

وسيعود صلاح وزملاؤه للتدريبات غدًا الأربعاء، حيث يستعدون لمباراة القمة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس.

يذكر أن مكة ابنة صلاح، سبق أن ظهرت في فيديوهات طريفة كثيرة مع والدها، مما يزيد شعبيتها داخل أوساط الجماهير الرياضية خصوصًا جماهير «ليفربول».