إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 08:40 مساء
إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، وحرمانه من ممارسة التحكيم مجددا؛ وذلك بعد الأخطاء التي ارتكبها أثناء مباراة أولمبيك خريبكة وضيفه يوسفية برشيد بالجولة العاشرة من الدوري المغربي.

وكان التيازي احتسب 4 ركلات جزاء خلال المباراة، جاءت ثلاث منها لفريق أولمبيك خريبكة، والذي فاز بالمباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وفقًا لموقع «إرم» الإماراتي.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي: «بعد المستوى الذي ظهر به الحكم هشام التيازي، والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة، التي جمعت يوم السبت 21 ديسمبر 2019، بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول».

وتابع البيان: «وبناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، واستنادا إلى سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاصة بالحكام، والمادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم والتحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية».

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