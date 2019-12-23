زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 08:40 صباحا
المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان (أرشيفية: الإنترنت)

في الوقت الذي غابت فيه الفاعلية الهجومية لفريق «ريال مدريد»، أمس الأحد أمام «أتليتك بلباو» ليتعادلا سلبيًّا ضمن الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «ليغا» استبعد المدير الفني للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، فكرة طلب التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال زيدان عقب المباراة: «الأمر ليس ضروريًّا، أشعر بإحباط شديد من أجل اللاعبين الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا، وقدموا مباراة كبيرة، لكننا أفتقدنا مجددًا اللمسة الأخيرة أمام المرمى، كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف، وصنعنا 3 أو 4 فرص في الشوط الأول، لو سجلنا إحداها لتغيرت المباراة، يجب أن نكون هادئين، لم نسجل على مدار مباراتين، ولكن الفريق يقدم عملاً رائعًا»، وفقًا للتصريحات التليفزيونية.

ويرى زيدان أن «ريال مدريد» ليس في حاجة إلى مهاجم، مبديًا قناعته وثقته في لاعبيه الحاليين، مستبعدًا الدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق سيتطور أداؤه بمرور الوقت وتحديدًا مع مطلع العام الجديد،2020، خصوصًا بعد أن بات الملكي أفضل دفاعيًّا من وجهة نظره عن ذي قبل.

ويحتل «ريال مدريد» بعد التعادل السلبي المركز الثاني خلف «برشلونة» برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين ليحدث أول تأخر عقب قمة الكلاسيكو الأخيرة أمام غريمه التقليدي البارسا، بينما «أتليتك بلباو» في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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