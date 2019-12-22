التلميذ يقهر الأستاذ.. تشيلسي يدك حصون توتنهام بثنائية في ديربي لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 10:27 مساء
جانب من مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

فاز فريق تشيلسي، على مضيفه توتنهام، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف الأول «للبلوز» ويليان في الدقيقة 12 من بداية المباراة من تمريرة كوفاسيتش، وعاد النجم البرازيلي من جديد ليتقدم لتشيلسي بهدف ثان سجله من ركلة جزاء بعد صدام حارس توتنهام كازنيجا مع مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.

يشار إلى أن لامبارد تألق كلاعب عندما كان مورينيو يتولى تدريب «البلوز»، قبل أن يقرر فرانك الدخول في عالم التدريب ليتولى المهمة الفنية لتشيلسي.

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