لاتسيو يقسو على يوفنتوس ويتوج بالسوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه

فريق لاتسيو الإيطالي. (تويتر)

توج فريق لاتسيو، بلقب السوبر الإيطالي، بعد تحقيقه الفوز على نظيره يوفنتوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد جامعة الملك سعود.

سجل لويس ألبيرتو أول أهداف لاتسيو في الدقائق 17، قبل أن يدرك باولو ديبالا هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي أحداث الشوط الثاني نجح سيناد لوليتش، في تسجيل الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقه 73، وفي الدقيقه الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4) عزز دانيلو كاتالدي، فوز لاتسيو، ليحقق السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه.