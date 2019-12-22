القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 06:24 مساء
صلاح وماني ومجرز في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019. (تويتر)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وضمت القائمة النهائية 3 لاعبين، هم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الجزائري رياض محرز، ومهاجم ليفربول الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني، وزميله المصري محمد صلاح، وفقًا لـ«كورة».

وفاز الدولي المصري صلاح، بالجائزة في العامين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عامًا بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.

وفاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما قاد ساديو السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

ومن المقرر، أن يعلن «الكاف» عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي المحدد لها السابع من يناير المقبل بمدينة الغردقة المصرية.

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