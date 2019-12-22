بالفيديو: اتالانتا يسحق ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي

جانب من مباراة اتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي. (تويتر)

سحق فريق اتالانتا الإيطالي، نظيره ميلان، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

سجل أهداف اتالانتا، أليخاندرو جويمز في الدقيقة (10)، وماريو بازاليتيش في الدقيقة (61) وجوسيب إيليشيش (هدفين) في الدقيقتين (63، 72)، ولويس مورييل في الدقيقة (84).

بهذه النتيجة رفع اتالانتا، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر، متلقيًا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات، والتعادل في ثلاث.