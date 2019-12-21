أنشيلوتي مدربا لإيفرتون الإنجليزي بعد الإقالة من نابولي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 02:03 مساء
الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المقال حديثا من مهامه الفنية مع نابولي، مدربا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وسيتولى أنشيلوتي، الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، مهامه الرسمية، الأحد، علما بأنه سيكون موجودا في ملعب فريقه الجديد «غوديسون بارك»، حيث يستضيف منافسه أرسنال في وقت لاحق اليوم مع افتتاح مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الممتاز الإنجليزي، وفقا لما أعلنته «فرانس برس».

ويتمتع الإيطالي المخضرم بسجل تدريبي حافل، قاد خلاله فريق إيه سي ميلان الإيطالي للقبين في دوري أبطال أوروبا، كما حقق البطولة ذاتها مع ريال مدريد الإسباني.

وقاد أنشيلوتي فريق تشيلسي في تجربة إنجليزية وحيدة سابقة، قاد خلالها الفريق لثنائية محلية تاريخية في موسم 2009/2010، حيث حقق لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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