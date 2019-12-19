بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني

ليفربول يتعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو. (إنترنت)

أعلن نادي «ليفربول» الإنجليزي، اليوم الخميس، إتمام صفقة التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو، لاعب «ريد بول سالزبورغ» النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسينضم لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر (24 عامًا) إلى صفوف متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 4 مواسم ونصف الموسم، بقيمة مالية تقدر بـ7.25 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما أثار إعجاب الفريق الشمالي ومدربه الألماني يورغن كلوب في مباراتي فريقه ضد «ليفربول» في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وقال «ليفربول» في بيان له على موقعه الرسمي: «تم التوصل إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لانتقال تاكومي مينامينو، في خطوة تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مع افتتاح الميركاتو الشتوي للأندية الأوروبية».

وأبدى مينامينو سعادته بالانضمام إلى صفوف الريدز، مشيرًا خلال تصريحات للموقع الرسمي لـ«ليفربول»، إلى أن المنافسة مع محمد صلاح وساديو ماني لن تكون سهلة، قائًلا: «لقد كان حلمًا لي أن أصبح لاعبًا في ليفربول، أنا متحمس جدًّا بعدما أصبحت حقيقة»، وفقًا لـ«يلا كورة».

وبسؤاله عن اللعب بجوار نابي كيتا في صفوف "سالزبورغ" سابقًا وهل تواصل معه قبل الانمضام إلى «ليفربول» أوضح: «لم أتحدث إليه بخصوص مجيئي إلى هنا، بالتأكيد أنا أعرفه وأتطلع للعب معه مرة أخرى».

وعن اللعب في الدوري الإنجليزي أكد: «اللعب في بريميرليغ كان أحد أهدافي، أعتقد أنه أقوى دوري في العالم، كنت أفكر أنه إذا قدمت شيئًا جيدًا في مسيرتي فستتاح لي فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي».

وأوضح أن المنافسة مع لاعبين أمثال محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو: «ليس هم فقط، فهناك عديد اللاعبين العالميين هنا، بالطبع ليس تحديًا سهلاً.. بالتأكيد ليس من السهل التغلب على هؤلاء اللاعبين للحصول على مكان أساسي، لكن وجود عقلية التحدي في الفريق أمر مهم».

واختتم مينامينو تصريحاته إلى الموقع الرسمي للريدز: «أهدافي وطموحاتي مع ليفربول هي الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وتقديم مساهمات مع الفريق».

ويجيد مينامينو اللعب في مركز الجناجين الأيمن والأيسر إلى جانب المهاجم الصريح، ما يعني أن يورغن كلوب مدرب الريدز قد يعتمد عليه بدلًا عن محمد صلاح أو ساديو ماني.

وانضم الياباني إلى صفوف «سالزبورغ» في يناير 2015 آتيًا من صفوف «سيريزو أوساكا» الياباني، وخاض مع الفريق 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفًا، كما خاض 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2015، سجل خلالها 11 هدفًا.