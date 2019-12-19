روسيا تقرر استئناف عقوبة الإيقاف الرياضي بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات «روسادا»، اليوم الخميس، أنها قررت استئناف عقوبة الإيقاف التي فرضت على بلادها ومنعتها من المشاركة في الأحداث الرياضية لأربعة أعوام، بما يشمل أولمبيادي طوكيو 2020 الصيفي وبكين 2022 الشتوي، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص المنشطات.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة الروسية ألكسندر إيفليف: «اتخذنا القرار بألا نوافق على القرار الصادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا). وسيرسل قرار الاستئناف إلى الأخيرة خلال 10 أو 15 يوما، لتنطلق بعدها عملية الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في سويسرا»، وفق وكالة «فرانس برس».