برشلونة وريال مدريد «حبايب» في الكلاسيكو الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 11:07 مساء
جانب من مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد. (تويتر)

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة فريقي برشلونة ونظيره وريال مدريد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد «كامب نو» معقل الفريق الكتالوني، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وألغى أليخاندرو هيرنانديز، حكم الكلاسيكو الإسباني، هدفًا سجله جاريث بيل نجم الملكي في شباك الفريق الكتالوني، وجاء إلغاء الهدف بداعي التسلل، على فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للمرينجي، الذي مرر الكرة لبيل، وعاد الحكم إلى تقنية «الفيديو»، ليتأكد من تسلل ميندي، ويقرر إلغاء الهدف بعدها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يواصل برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد، بفارق الأهداف فقط، حيث يتساوي الفريقين في رصيد النقاط.

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