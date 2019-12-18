بالفيديو: ليفربول ينجو من فخ مونتيري ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

جانب من مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي مونديال للأندية. (تويتر)

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الفوز من نظيره مونتيري المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب خليفة الدولي.

سجل أول أهداف الريدز نابي كيتا في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، إثر تمريرة سحرية من الدولي المصري محمد صلاح، انفرد بها الأول بالمرمى ووضعها في شباك مونتيري، وبعدها بدقائق سجل الفريق المكسيكي، هدف التعادل عن طريق روجيلو فونيس موري، قبل أن يخطف فيرمينو هدف الفوز للريدز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة تأهل فريق ليفربول إلى مواجهة فلامنجو، في نهائي بطولة العالم للأندية، بعد فوز بطل البرازيل على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس الثلاثاء.