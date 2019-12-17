فلامنغو إلى نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 10:18 مساء
جانب من مباراة فلامنغو والهلال السعودي بكأس العالم للأندية. (تويتر)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه على الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاءت أهداف فلامنغو عن طريق جيورجيان دي أراسكاييتا في الدقيقة 49، وبرونو هنريكي في الدقيقة 78، وعبدالله البليهي في الدقيقة 82 خطأ في مرمى فريقه، بعدما تقدم الهلال في الشوط الأول بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 18، في المباراة التي استضافها استاد خليفة الدولي في الدوحة، وفقا لـ«فرانس برس».

وسيلتقي فلامنغو في المباراة النهائية السبت على الملعب ذاته، الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ويخوض الهلال في اليوم ذاته مباراة تحديد المركز الثالث مع الخاسر من نصف النهائي الثاني.

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