الصين ترد على تغريدة أوزيل بشأن «مسلمي الإيغور»

النجم الألماني لأرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل. (أرشيفية : إنترنت)

اقترحت الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، على النجم الألماني لأرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، زيارة شينجيانغ؛ وذلك ردا على انتقاد اللاعب بكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة بالإقليم الواقع غرب البلاد، وهي الانتقادات التي أثارت ضجة كبيرة في الصين.

وانتقد أوزيل الطريقة التي يعامل بها مسلمو «الإيغور» في الصين، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع غرب البلاد، في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها، وكتب في تغريدة باللغة التركية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تركستان الشرقية الجرح النازف للأمة الإسلامية»، حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم».

وتابع أوزيل عبر تغريدته: «القرآن يتم إحراقه.. المساجد يتم إغلاقها.. المدارس الإسلامية يتم منعها.. علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر.. الإخوة يتم إرسالهم إلى المعسكرات»، مضيفا: «المسلمون صامتون.. صوتهم ليس مسموعا»، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ«تركمنستان الشرقية».

رد الصين

المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، يرى في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، بنى موقفه من بكين استنادا إلى «معلومات مغلوطة»، مضيفا: «إذا أتيحت الفرصة للسيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته إلى شينجيانغ لمعرفة الوضع هناك».

وتابع «غينغ شوانغ»: «لكن يمكنني أن أخبره أنه تعرض للخداع من خلال التقارير الإخبارية الكاذبة التي ضللته، وبناء عليها أصدر بيانا خاطئا لا أساس له من الصحة.. نحن ندعو السيد أوزيل إلى زيارة شينجيانغ، يمكنه التمييز بين الصواب والخطأ، سيرى شينجيانغ مختلفة»، وفقًا لموقع «يلا كورة».

إلغاء مباراة مانشستر سيتي

دفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية «سي سي تي في»، الأحد، إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقررت الاستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون، حسبما أفاد «روسيا اليوم».

أرسنال ينأى بنفسه

حسب ما نقل موقع «دويتشه فيله» الألماني، فإن نادي أرسنال لم يتأخر طويلا في الرد بسرعة على بيان مسعود أوزيل، فقد أوردت صحيفة «الغارديان» أن الفريق اللندني وضع مسافة بينه وبين تصريحات أوزيل الأخيرة، وقال أرسنال في بيان له: «في ما يخص التعليقات التي أدلى بها مسعود أوزيل على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على أرسنال أن يدلي ببيان واضح». وأضاف: «المحتوى المنشور هو رأي أوزيل الشخصي.. وكفريق لكرة القدم، التزم أرسنال دائمًا بمبدأ عدم إشراك نفسه في السياسة».