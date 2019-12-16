قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد وباريس يصطدم بدورتموند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 02:56 مساء
فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت).

يواجه بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا (ليفربول) اختبارًا صعبًا حينما يلاقي أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر من البطولة التي يبحث الفريق الإنجليزي عن الاحتفاظ بلقبها.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة قوية أيضًا لباريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني، فيما يتعين على ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي تشيلسي مع بايرن ميونخ، وبرشلونة مع نابولي، وتوتنهام مع لايبزيغ، وسيواجه يوفنتوس نظيره ليون الفرنسي، كما يلتقي أتلانتا الإيطالي مع فالنسيا الإسباني.

وبحسب قوانين القرعة، يواجه متصدر المجموعة وصيف مجموعة أخرى، ولا يمكن أن يلتقي بطل المجموعة ذاتها ووصيفه، وكذلك يجب عدم التقاء فريقين من ذات البلد في ثمن النهائي.

وستلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الثامن عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير ومباريات العودة في العاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر من مارس 2020.

 

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