ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في دور الستة عشر لدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة مثيرة بين ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، ومانشستر سيتي.

والمواجهة ستكون الأبرز في الدور ثمن النهائي من المسابقة، وفق القرعة التي أُجريت اليوم الإثنين في نيون السويسرية، وفق «فرانس برس».

ونتيجة إنهائه دور المجموعات في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، كان محتمًا على ريال مدريد أن يخوض اختبارًا صعبًا في ثمن النهائي ضد أحد الفرق التي أنهت مجموعتها في الصدارة، باستثناء برشلونة وفالنسيا لأنهما من نفس البلد، وسان جيرمان الذي كان في مجموعة النادي الملكي.