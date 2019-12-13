يورغن كلوب يجدد مع ليفربول حتى 2024

يورغن كلوب مدرب ليفربول (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الألماني يورغن كلوب حتى العام 2024، بدلا من عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2022.

وتعاقد ليفربول مع كلوب في 2015 خلفا لبرندان رودجرز، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2016 ونهائي دوري الأبطال في 2017، قبل أن يتوج بدوري الأبطال في الموسم الماضي.

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وقال كلوب، عقب تجديد العقد: «النادي كان يطلب ذلك منذ فترة بالفعل، تحدثنا عن الأمر وكان من المنطقي قبل أن تكون الأمور صعبة بعض الشيء، ربما في الصيف كنا سنبدأ التحدث مرة أخرى وسيسأل اللاعبون (كم من الوقت سيستمر المدرب هنا؟).. أنا سعيد حقا لأن أكون جزءا من الرحلة».

وتابع: «أمر جيد وإيجابي أن يعرف بعض الأشخاص في كرة القدم أنني سأظل هنا لفترة أطول.. هذا يعطينا الاستقرار وزيادة العائد للنادي، كان الدعم الذي تلقيناه من ملاك النادي لا يصدق، هذا بيتنا ونحن نريد أن نبقى هنا».