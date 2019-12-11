بالفيديو: السد القطري يتأهل في افتتاح كأس العالم للأندية 2019

جانب من مباراة السد القطري ونظيره هينجين سبورت بمونديال الأندية . (تويتر)

استهل فريق السد القطري، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2019، التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين الـ11 و21 من ديسمبر الجاري، بالفوز على نظيره هينجين سبورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب «جاسم بن حمد»، ضمن الدور الأول من البطولة.

بغداد بونجاح سجل الهدف الأول للسد في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعد استغلال كرة عائدة من قدم مدافع هينجين سبورت، ليضعها في مرمى الفريق الضيف، وفي الشوط الثاني، استغل الفريق الضيف البداية وخطف هدف التعادل بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق إيمي روين، واتجه الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، إلى وقت إضافي حيث تمكن عبدالكريم حسن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 100 من عمر المباراة، وحسم السد الفوز في الدقيقة 117 بهدف ثالث عن طريق بيدرو.

بهذه النتيجة تأهل السد إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية، لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل، على ملعب «جاسم بن حمد»، حيث في حالة الفوز سيتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي.