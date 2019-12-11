افتتاح كأس العالم للأندية وسط ترقب تتويج بطل جديد لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 01:32 مساء
الإسباني تشافي هيرنانديز خلال المؤتمر الصفحي لمباراة الافتتاح (تويتر)

تشهد العاصمة القطرية، اليوم الأربعاء، افتتاح كأس العالم للأندية بنسختها السادسة عشرة بالدوحة للمرة الأولى خلال الفترة من 11 ديسمبر الجاري حتى 21 من نفس الشهر بمواجهة السد القطري وهيينغين سبورت.

يشارك في البطولة سبعة أندية هي السد القطري المضيف، الهلال السعودي بطل آسيا، الترجي التونسي بطل أفريقيا، ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية وهيينغين سبورت بطل أوقيانوسيا.

ويلتقي في المباراة الافتتاحية السد مع هيينغين سبورت الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بينما تعد المرة الثانية للسد الذي يقوده الإسباني تشافي هيرنانديز الذي سبق أن حقق اللقب كلاعب مع برشلونة عامي 2009 و2011.

وتشهد البطولة تتويج بطل جديد نظرا لغياب الأبطال السابقين أبرزهم ريال مدريد المتوج في أربع مناسبات كرقم قياسي وبرشلونة وكورنثيانز وساو باولو وإنترناسيونال من البرازيل، وبايرن ميونيخ الألماني، وإنتر وميلان من إيطاليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

يعد ليفربول الذي خسر نهائي العام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي، المرشح الأبرز والأقوى مع فلامنغو للفوز باللقب، بينما تأمل الفرق العربية الثلاثة السد والترجي التونسي والهلال السعودي في تحقيق نتائج إيجابية، رغم الصدام العربي المبكر بمواجهة الترجي والهلال في الدور الثاني، كما تحظى البطولة باهتمام جماهيري كبير، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا خصوصا مباريات ليفربول، حيث ينتظر الجمهور رؤية النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

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