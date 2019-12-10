بالفيديو: ليفربول يتأهل لدور 16 من دوري الأبطال بعد الفوز على سالزبورج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:08 مساء
فريق ليفربول الإنجليزي. (تويتر)

قاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه الإنجليزي للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح ليفربول التهديف عن طريق لاعب الوسط الغيني نابي كيتا في الدقيقة 57، وضاعف صلاح النتيجة بعدما سجل هدفا رائعا من زاوية صعبة بعد هدف كيتا بدقيقة واحدة.

بهذه النتيجة تصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي تأهل هو الآخر إلى ثمن النهائي بتغلبه في التوقيت ذاته على جينك (0-4)، بينما تجمد رصيد سالزبورج عند 7 نقاط، وتحول إلى المنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أسهم صلاح في 27 هدفًا بدوري الأبطال منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 8 أخرى، وفقًا لـ«كورة».

ويتفوق على صلاح لاعب واحد فقط، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي أسهم في 28 هدفًا خلال تلك الفترة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم.. اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين يتسوقون عبر الإنترنت