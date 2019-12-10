بالفيديو: ليفربول يتأهل لدور 16 من دوري الأبطال بعد الفوز على سالزبورج

فريق ليفربول الإنجليزي. (تويتر)

قاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه الإنجليزي للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح ليفربول التهديف عن طريق لاعب الوسط الغيني نابي كيتا في الدقيقة 57، وضاعف صلاح النتيجة بعدما سجل هدفا رائعا من زاوية صعبة بعد هدف كيتا بدقيقة واحدة.

بهذه النتيجة تصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي تأهل هو الآخر إلى ثمن النهائي بتغلبه في التوقيت ذاته على جينك (0-4)، بينما تجمد رصيد سالزبورج عند 7 نقاط، وتحول إلى المنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أسهم صلاح في 27 هدفًا بدوري الأبطال منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 8 أخرى، وفقًا لـ«كورة».

ويتفوق على صلاح لاعب واحد فقط، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي أسهم في 28 هدفًا خلال تلك الفترة.