إيقاف روسيا 4 أعوام وحرمانها من أولمبياد طوكيو 2020

مراسم أولمبية سابقة بمشاركة روسية (أرشيفية : الإنترنت)

أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية «تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات».

يأتي ذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ«وادا»، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

القرار يحرم الرياضيين الروس من التنافس في أولمبياد وبارالمبياد 2020 و2022 بطوكيو وبكين، ورفع علم البلاد كونها أحد أهم المنافسين الدائمين على صدارة الأولمبياد في حدث فريد من نوعه حال تحقيقه على أرض الواقع، حيث يحق لروسيا الطعن بالعقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» وسط ترقب شديد لما ستسفر عنه من قرارات مستقبلية.