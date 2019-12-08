«فيفا» يعلن عن الكرة الرسمية لمونديال الأندية قطر 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 07:33 مساء
كأس العالم للأندية. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، الشكل النهائي للكرة التي ستلعب بها منافسات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، والمقرر لها في العاصمة القطرية الدوحة  خلال الفترة من 11 ديسمبر الجاري حتى 21 من ذات الشهر، بمشاركة 7 أندية.

وكشف «فيفا» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن شكل الكرة التي سيلعب بها خلال البطولة، وتظهر باللون الأبيض ممزوج بالأزرق والأسود والأحمر.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال السعودي بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، ويتواجد في مونديال الأندية 2019 أيضا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

ويلتقى السد القطرى مع هينجين سبورت يوم 11 ديسمبر في المباراة الافتتاحية، على أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء مع مونتيري المكسيكي في الدور الثانى.

فى حين يبدأ ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب المصري، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري المكسيكي الذي سيلتقى الفائز من السد القطري وهينجين سبورت.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الهلال السعودي مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني أخر المتوجين ببطولة كأس العالم اللأندية.

الكرة الرسمية لمونديال الأندية قطر 2019. (صفحة فيفا على تويتر)
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