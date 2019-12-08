يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 12:13 صباحا


ألحق لاتسيو الخسارة الأولى هذا الموسم بيوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة عندما تغلب عليه 3-1، مساء السبت على الملعب الأولمبي في روما في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلب لاتسيو الطاولة على فريق السيدة العجوز حيث حول تخلفه بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو (23)، إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي لويز فيليبي (45+1) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (74) والاكوادوري فيليبي كايسيدو (90+5)، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط خلف يوفنتوس الثاني وخمس خلف إنتر ميلان، الذي تصدر جدول المسابقة منفردا بعد خسارة يوفنتوس. 

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