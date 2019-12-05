السعودية والبحرين في نهائي «خليجي 24» على حساب قطر والعراق

تأهل المنتخب السعودي والمنتخب البحريني، إلى المباراة النهائية لبطولة «خليجي 24» لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وفازت السعودية على قطر الدولة المضيفة 1- صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدوحة. وسجل عبدالله الحمدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.

وتلتقي السعودية في النهائي المقرر 8 ديسمبر الجاري مع جارتها البحرين التي فازت على العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2 في المباراة التي أُقيمت على ستاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل بالدوحة.

سجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، وهدفي البحرين سجلهما عبدالله الهزاع (14) ومحمد جاسم مرهون (45+2).

وفي الركلات الترجيحية سجل للبحرين محمد الحردان وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون وتياغو أوغستو وعلي مدن، فيما سجل للعراق علي فايز وضرغام إسماعيل وإبراهيم بايش، وأضاع محمد قاسم بتسديدة الكرة خارج المرمى.