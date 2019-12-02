ميسي يخطف الكرة الذهبية السادسة.. ويتفوق على رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 10:40 مساء

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ«الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم للعام 2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية «بالون دور» للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي حل ثانيا.

وسبق لميسي أن حقق الكرة الذهبية (التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول») خمس مرات في السابق، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، وغابت الجائزة عن خزينة نجم برشلونة في المواسم الأربعة الماضية، ليتفوق على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق الجائزة خمس مرات.

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