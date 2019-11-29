«فيفا» يوقف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي مدى الحياة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 05:02 مساء
الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي ريكاردو تيكسييرا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجمعة، إيقاف ريكاردو تيكسييرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، مدى الحياة لإدانته بتلقي رشى لمنح عقود بث وترويج لمسابقات كروية.

وأوضح الاتحاد في بيان أن المسؤول البرازيلي السابق، الذي تولى أيضا مناصب في اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» وكان عضوا في اللجنة التنفيذية لـ«فيفا».

وأدين ريكاردو تيكسييرا بتلقي دفعات غير قانونية بين العامين 2006 و2012، وعليه فرضت بحقه عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، وغرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري «907 آلاف يورو».

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