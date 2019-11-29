أرسنال يقيل مدربه الإسباني أوناي إيمري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 12:33 مساء

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري لسوء نتائج الفريق بعد أقل من سنتين على التعاقد معه، وعين بدلا منه بشكل موقت مساعده ولاعب وسط الفريق السابق السويدي فريدي ليونغبرغ، حسب «فرانس برس».

ولم يفر فريق شمال لندن في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، في أسوأ سلسلة له منذ 1992.

ومنذ وصوله في مايو 2018 بعد اقالته من باريس سان جرمان الفرنسي، قاد المدرب الباسكي البالغ 48 عاما ارسنال الى نهائي الدوري الأوروبي، لكنه فشل في التأهل إلى بطولة دوري ابطال أوروبا في نسختها الحالية.

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