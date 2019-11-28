رسميًا.. العراق يفوز باستضافة «خليجي 25»

ملعب البصرة الدولي. (موقع العربية)

نجح العراق رسميًا بشرف استضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) بالإجماع من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر خلال المؤتمر العام للبطولة الذي عقد يوم الخميس.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق فعاليات بطولة كأس الخليج بعد نسخة العام 1979 في بغداد، وفقًا لما أفاد موقع «العربية».

وكان مقررا أن يستضيف العراق «خليجي 23» لكن تم سحبها بسبب الحظر المفروض على الكرة العراقية من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لكن بعد فك الحظر أصبح العراق جاهزا لاستضافة البطولة.