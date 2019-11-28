بالفيديو: ميسي يفُض النزاع ويحطم رقم رونالدو في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 05:44 مساء
نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

دخل نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تاريخ دوري أبطال أوروبا، من أوسع الأبواب، بتسجيله هدفا في شباك فريق بوروسيا دورتموند، خلال مباراة أُقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز «البارسا» على دورتموند بنتيجة (3-1).

ويُعد هذا الهدف هو الأول لميسي في شباك بوروسيا دورتموند، الذي لم يواجه من قبل سوى مرة واحدة كانت في الذهاب على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» بالجولة الأولى من دور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وانفرد ميسي صاحب الـ(32 عامًا)، الذي احتفل بخوضه المباراة رقم 700 بقميص برشلونة، بهذا الرقم التاريخي في أكبر عدد من الأندية التي زار شباكها في تاريخ دوري الأبطال، ليفض النزاع مع أسطورتيّ ريال مدريد، راؤول غونزاليس وكريستيانو رونالدو واللذين سجلا في 33 فريق لكل منهما.

ورفع «البرغوث» رصيده إلى الهدف رقم 114 في دوري الأبطال، مقلصا الفارق مع رونالدو الذي يعد الهداف التاريخي للبطولة برصيد 127 هدفا.

 

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