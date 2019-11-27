برشلونة يصعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية في دورتموند

فريق برشلونة الإسباني. (إنترنت)

قاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الاسباني إلى حسم قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته السادسة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الاخيرة التي شهدت فوز إنتر الايطالي على ارض سلافيا براغ التشيكي 3-1.

وسجل ميسي هدفا ومنح تمريرتين حاسمتين لكل من الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي انطوان غريزمان، ليرفع برشلونة رصيده الى 11 نقطة، مقابل 7 لكل من إنتر ودورتموند، فيما يحتل سلافيا براغ ذيل الترتيب بنقطتين، وفق وكالة «فرانس برس».