برشلونة يصعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية في دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 11:59 مساء
فريق برشلونة الإسباني. (إنترنت)

قاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الاسباني إلى حسم قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته السادسة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الاخيرة التي شهدت فوز إنتر الايطالي على ارض سلافيا براغ التشيكي 3-1.

وسجل ميسي هدفا ومنح تمريرتين حاسمتين لكل من الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي انطوان غريزمان، ليرفع برشلونة رصيده الى 11 نقطة، مقابل 7 لكل من إنتر ودورتموند، فيما يحتل سلافيا براغ ذيل الترتيب بنقطتين، وفق وكالة «فرانس برس».

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