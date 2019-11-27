السعودية تتلقى هزيمة قاسية من الكويت بالثلاثة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 09:22 مساء
جانب من مباراة المنتخب السعودي أمام الكويت في خليجي 24. (موقع كورة)

خسر المنتخب السعودي في أول لقاءاته ببطولة كأس الخليج لكرة القدم، أمام نظيره الكويت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن المجموعة الأولى بدوري المجموعات بـ(خليجي 24) والمقامة حاليًا بدولة قطر.

نجح لاعب المنتخب الكويتي أحمد الظفيري، في هز الشباك الخضراء بالهدف الأول، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، قبل أن يضاعف الفريق الكويتي أهدافه في الدقيقة 45 +1 عن طريق لاعبه سامي الصانع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق على الأخضر السعودي بهدفين دون رد، وفقًا لموقع «كورة».

ومن إحدى الهجمات المرتدة للكويت ينجح لاعبه مبارك خالد من مضاعفة النتيجة، وتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة، فيما سجل هدف السعودية الوحيد فراس البريكان في الدقيقة (90+3)، لينتهي اللقاء بثلاثية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يحصد الكويت أول ثلاث نقاط ويتصدر المشهد في المجموعة الثانية، بينما يتذيل الأخضر المجموعة بدون رصيد.

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