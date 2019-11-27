بعد رباعية النجم الأحمر.. ليفاندوفسكي يعترف: «أنا مدمن»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 05:47 مساء
مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي. (أرشيفية - إنترنت)

كشف مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن أنه «مدمن»، بعدما استطاع أن يمطر بوابل من الأهداف، في فوز فريقه البافاري بسداسية نظيفة على نظيره فريق النجم الأحمر الصربي، على ملعب الأول، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبات ليفاندوفسكي أسرع لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بتاريخ دوري الأبطال ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد عشرة أهداف، وبفارق ثلاثة أهداف عن إرلينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.

ونشر ليفاندوفسكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة بعد المباراة، جاء فيها: «يجب أن أعترف.. أنا مدمن على تسجيل الأهداف»، وأرفق التغريدة 4 كرات في إشارة إلى أهدافه الأربعة، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

ونجح النجم البولندي في زيارة شباك منافسي بايرن ميونخ للجولة الخامسة على التوالي في دور المجموعات بالبطولة القارية، ليصبح خامس لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز بعد الرباعي أليساندرو ديل بييرو، سيرهي ريبروف، كريستيانو رونالدو ونيمار، حسبما أفاد موقع «كورة».

وكشفت شبكة «سكواكا» للإحصائيات أيضًا أن صاحب الـ31 عامًا بات خامس لاعب يسجل 60 هدفًا أو أكثر في تاريخ دوري الأبطال، وتجاوز زميله توماس مولر، ليصبح الهداف التاريخي للبايرن في دوري الأبطال بعد وصوله إلى هدفه الـ46 بقميص الفريق البافاري.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن ليفاندوفسكي أصبح ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بالبطولة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وأبرزت الشبكة أيضًا نجاح نجم البايرن في تسجيل أسرع رباعية «سوبر هاتريك» في تاريخ دوري الأبطال، إذ حقق ذلك خلال 14 دقيقة و31 ثانية.

وبات ليفاندوفسكي ثاني لاعب يسجل رباعية هذا الموسم في البطولة، إذ سبقه زميله في الفريق، سيرجي جنابري، خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، وفقًا لـ«كورة».

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