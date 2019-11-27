صلاح يدخل خطة ليفربول الثأرية من نابولي في دوري الأبطال.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 04:34 مساء
صلاح في مباراة سابقة بين ليفربول ونابولي (إنترنت)

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لحسم تأهله إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي بملعب «أنفيلد»، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على نابولي صاحب الوصافة، ويحتاج «الريدز» إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة لحجز بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي، بجانب ضمان صدارة المجموعة.

في الوقت نفسه، يسعى نابولي الإيطالي لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة 11 وانتزاع صدارة المجموعة، بجانب مواصلة تفوقه على ليفربول، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى التي جمعتهما بملعب «سان باولو» بهدفين، ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها النجم المصري تعافيه تماما من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، ليحصل على الضوء الأخضر للمشاركة أساسيا أمام نابولي، حسبما ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية.

يدخل نابولي المواجهة دون جهود لاعبه لورينزو إنسيني في تلك المباراة نظرا إلى الإصابة، حيث يعاني من إصابة في المرفق تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السبت الماضي أمام ميلان في الدوري الإيطالي، لكن الأمور لن تكون سهلة على الفريق الإيطالي، لأن ليفربول نجح بعد تلك الهزيمة التي حصلت في الجولة الأولى، في الخروج منتصرا مرتين من مبارياته الثلاث التالية، مما أهله إلى تصدر المجموعة بفارق نقطة عن ضيفه في «أنفيلد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي «داعش» بشأن مذابح اليزيديين
عربى
ترشيح ثلاث نساء بينهن يمنية للفوز بـ«نوبل» حقوق الإنسان.. «كشفت سجونا سرية»
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك