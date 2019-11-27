صلاح يدخل خطة ليفربول الثأرية من نابولي في دوري الأبطال.. الليلة

صلاح في مباراة سابقة بين ليفربول ونابولي (إنترنت)

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لحسم تأهله إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي بملعب «أنفيلد»، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على نابولي صاحب الوصافة، ويحتاج «الريدز» إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة لحجز بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي، بجانب ضمان صدارة المجموعة.

في الوقت نفسه، يسعى نابولي الإيطالي لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة 11 وانتزاع صدارة المجموعة، بجانب مواصلة تفوقه على ليفربول، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى التي جمعتهما بملعب «سان باولو» بهدفين، ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها النجم المصري تعافيه تماما من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، ليحصل على الضوء الأخضر للمشاركة أساسيا أمام نابولي، حسبما ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية.

يدخل نابولي المواجهة دون جهود لاعبه لورينزو إنسيني في تلك المباراة نظرا إلى الإصابة، حيث يعاني من إصابة في المرفق تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السبت الماضي أمام ميلان في الدوري الإيطالي، لكن الأمور لن تكون سهلة على الفريق الإيطالي، لأن ليفربول نجح بعد تلك الهزيمة التي حصلت في الجولة الأولى، في الخروج منتصرا مرتين من مبارياته الثلاث التالية، مما أهله إلى تصدر المجموعة بفارق نقطة عن ضيفه في «أنفيلد».