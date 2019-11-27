قمة على المحك لبرشلونة أمام دورتموند في دوري الأبطال.. الليلة

مباراة سابقة بين برشلونة ودورتموند (إنترنت)

يلتقي «برشلونة» الإسباني «بروسيا دورتموند» الألماني، اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر «برشلونة» جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على «بروسيا دورتموند»، يليه الإنتر الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم سلافيا براغ التشيكي في المركز الأخير برصيد نقطتين.

مباراة «برشلونة» و«دورتموند» تعد قمة، لاسيما أن الفائز باللقاء سيضمن تأهله لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل جولة واحدة على انتهاء دور المجموعات، كما أن التعادل قد يمنح بطاقة العبور للفريق الكتالوني بشرط انتهاء لقاء سلافيا والإنتر بالتعادل، ويفتقد نادي «برشلونة» لخدمات مدافعه جيرارد بيكيه أمام «بروسيا» بسبب الإيقاف، فيما يغيب عن الفريق الألماني، المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الذي يعاني أوجاعًا في ركبته اليسرى.

وعلى «برشلونة» الظهور بشكل مختلف عن الجولة الماضية التي تعادل فيها سلبًا على أرضه مع سلافيا براغ، من أجل الحصول على فرصة الفوز على «دورتموند» الذي فرط ذهابًا بالنقاط الثلاث واكتفى بالتعادل سلبًا بعد أن أهدر ركلة جزاء عبر ماركو رويس، ولا يبدو «برشلونة» هذا الموسم الفريق الذي كان عليه في الأعوام الأخيرة على الرغم من تعزيز هجومه بالفرنسي أنطوان غريزمان، إذ يعاني للخروج منتصرًا على غرار ما حدث معه السبت الماضي في الدوري ضد «ليغانيس» حين أنهى الشوط الأول متخلفًا بهدف قبل أن يقلب الأمور لصالحه في الشوط الثاني بفضل هدفي الأوروغواياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال.