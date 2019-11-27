ريال مدريد يكشف إصابة هازارد وموقفه من كلاسيكو برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 04:28 مساء
نجم ريال مدريد هازارد مصابا (إنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد تعرض البلجيكي أيدين هازارد لاعب الفريق الإسباني للإصابة في كاحل القدم اليمنى، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وخرج هازارد من المباراة بعدما شعر بآلام في قدمه اليمنى ليحل الويلزي غاريث بيل بدلًا عنه.

وبحسب بيان صادر عن ريال مدريد عبر «تويتر» قال فيه: «إن اللاعب البلجيكي خضع لاختبارات طبية أكدت إصابته بكدمة في كاحل القدم اليمنى، على أن تحدد الساعات المقبلة مدة الغياب»، أيضًا كشفت جريدة «ماركا» الإسبانية أن هازارد سيحتاج لمدة 10 أيام للتعافي من الإصابة.

في الوقت نفسه أكدت جريدة «ماركا»، اليوم الأربعاء، أن هازارد سيصبح جاهزًا قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر لها 18 ديسمبر المقبل ليكون إحدى أوراق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في القمة العالمية.

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