يوفنتوس يؤهل كريستيانو لإفساد حلم أتلتيكو في تورينو بدوري الأبطال

كريستيانو في لقاء سابق مع يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد (إنترنت)

تبدأ مباريات المجموعة الرابعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويطمح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في حسم تأهله من مدينة تورينو على أرض فريق يوفنتوس الإيطالي عندما يحل ضيفًا عليه اليوم، ويحتاج أتلتيكو إلى فوز في عقر دار يوفنتوس لضمان مرافقته إلى الدور المقبل، أو الانتظار للمرحلة الأخيرة عندما يستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي، بينما ينتقل يوفنتوس إلى ألمانيا لملاقاة باير ليفركوزن.

ضمنت الأندية الثلاثة بايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي التأهل إلى دور الستة عشر، قبل جولتين من ختام دور المجموعات، كما تترقب أندية ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيان الفرصة اليوم أيضًا للتأهل عبر الجولة الخامسة.

يتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، يليه أتلتيكو برصيد 7 نقاط، ثم لوكوموتيف موسكو 3 نقاط، ومثلهاا باير ليفركوزن الألماني، ليصبح حسابيًّا فريق أتلتيكو مدريد أفضل من لوكوموتيف وباير ليفركوزن، كما يمكن لأتلتيكو انتزاع الصدارة في حالة الفوز، نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة مع الفريق الإيطالي، لكنه يفتقد جهود عدد من لاعبيه من بينهم دييغو كوستا، لكن ربما تشهد المباراة عودة المهاجم البرتغالي جواو فليكس أساسيًّا بعد إصابته في الكاحل.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاب عن صفوف يوفنتوس في مباراة الفريق أمام أتلانتا مطلع الأسبوع الجاري في الدوري الإيطالي، بسبب إصابته في الركبة وعدم جاهزيته، لكن مدربه ساري يأمل أن يكون لائقًا في الوقت المناسب للمشاركة أمام أتلتيكو، حيث صرح عقب مواجهة أتلانتا بأن كريستيانو لم يكن جاهزًا بنسبة مئة بالمئة، لذا سيتم ادخاره إلى المواجهة المرتقبة المقبلة في دوري الأبطال.