الريال جاهز للثأر من سان جيرمان في دوري الأبطال.. الليلة

بنزيمة يخترق في قمة ريال مدريد وسان جيرمان الأخيرة (إنترنت)

تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث ضمنت الأندية الثلاثة بايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي التأهل إلى دور الستة عشر، قبل جولتين من ختام دور المجموعات، كما تترقب أندية ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيان الفرصة اليوم أيضًا للتأهل عبر الجولة الخامسة.

ويسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جيرمان في لقاء قمة هذه الجولة، بعد أن ضمن الفريق الفرنسي تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية، منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في مستهل التصفيات، ويحتاج الريال حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب 13 لقبًا إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام ضيفه سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله، علمًا بأن الأخير تعادل معه على أرضه بهدفين في مباراة كان متقدمًا فيها بهدفين دون مقابل، قبل أن يصحح النادي الملكي وضعه.

يراهن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صحوة لاعبيه في المباريات الأخيرة، والنتائج الكبيرة التي حققوها، حيث فاز الريال في آخر ست مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، ولم يتلقوا غير هدف واحد، كما يتألق المهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 10 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني، فضلًا عن تمتعه بثقة كبيرة من جانب مواطنه زيدان.

ويتوقع أن يستفيد باريس سان جيرمان مجددًا من جهود النجم البرازيلي نيمار العائد من إصابة، حيث يراهن عليه الألماني توماس توخيل المدير الفني، بجانب نخبة من أفضل لاعبي العالم، ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، ثم ريال مدريد برصيد 7 نقاط، وثالثًا كلوب روج بنقطتين، وأخيرًا غلاطا سراي التركي رابعًا بنقطة واحدة.