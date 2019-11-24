نادال يقود إسبانيا للتتويج بلقب كأس ديفيز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 11:36 مساء
رافايل نادال يقود منتخب إسبانيا للتتويج بكأس ديفيس. (إنترنت)

نجح المصنف أول عالميًا، رافايل نادال، في أن يقود منتخب إسبانيا، للتتويج بكأس ديفيس لكرة المضرب للمرة السادسة، وذلك بعد الفوز في الدور النهائي على منتخب كندا بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد.

وتغلب الأسباني رافائيل نادال في المباراة الثانية على الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين دون رد، حيث حسم الأولى لصالحه بنتيجة 6-3، وحسم المجموعة الثانية أيضا لصالحه بنتيجة 7-6 (9-7)، بعد اللجوء إلى كسر التعادل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويعد هذا اللقب، هو اللقب السادس لأسبانيا في تاريخ مشاركاتها في كأس ديفيز، حيث حقق الماتادور الأسباني البطولة خمس مرات من قبل أعوام 2000 و2004 و2008 و2009 و2011، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز».

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