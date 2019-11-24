بالصور: استقبال أسطوري من جماهير فلامنغو بعد تتويجهم بكوبا ليبرتادوريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 09:46 مساء
استقبال أسطوري من مشجعى فريق فلامنغو في شوارع البرازيل. (صفحة في الجول على فيسبوك)

حظي فريق فلامنغو البرازيلى لكرة القدم اليوم الأحد، باستقبال أسطوري، بعدما احتشد مئات الألاف من مشجعى الفريق في شوارع البرازيل؛ وذلك احتفالا بتتويج فريقهم بكأس ليبرتادوريس بعد تغلبه على ريفير بليت الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «مونومنتال»، في ليما عاصمة بيرو.

سجل المهاجم غابريال باربوسا هدفين في الدقيقتين 89 و90+2 ليقلب تأخر فلامنغو البرازيلي أمام ريفر بلايت الأرجنتيني حامل اللقب إلى فوز صادم،  أما هدف ريفير بليت سجله الكولومبي رافايل سانتوس بوري في الدقيقة الـ14.

وتوج فلامنغو بكأس ليبرتادوريس بعد 38 عامًا من الغياب، حيث كانت آخر بطولة عام 1981، ويعد سادس الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، بعد ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، مونتيري المكسيكي بطل الكونكاف، هنجين سبورت بطل الأوقيانوسية والسد القطري مستضيف البطولة، الهلال السعودي بطل آسيا.

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