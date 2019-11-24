«كاف» يجبر محرز على الصدام بصلاح

محمد صلاح في الإطار الأيمن ورياض محرز في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة العام 2019، وضمت القائمة 30 لاعبا، حيث حصلت الجزائر، بطل كأس أفريقيا 2019، على نصيب الأسد بوجود 4 لاعبين، وهم رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ويوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي والترجي التونسي السابق، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان وإمبولي السابق.

بينما ضمت القائمة نجمين من مصر هما، محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا التركي السابق، ومن السنغال، ساديو ماني مهاجم ليفربول، وإدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وإيفرتون السابق، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، ومن نيجيريا ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي، وأوديون إيجالو لاعب شنغهاي شينهوا، وفيكتور أوسيمين لاعب ليل.

ويمثل المغرب حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام، وأشرف حكيمي لاعب دورتموند، ومن الكاميرون أندريه أونانا لاعب أياكس، وإيريك ماكسيم شوبوموتينج لاعب باريس سان جيرمان، ومن تونس فرجاني ساسي لاعب الزمالك، وطه الخنيسي مهاجم الترجي، ومن كوت ديفوار ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، ونيكولا بيبي لاعب أرسنال، ومن غانا توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، وجوردان أيو لاعب كريستال بالاس.

كما دخل القائمة أيضا بيير الغابوني ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، ومبوانا ساماتا من تنزانيا، ودينيس أونيانجو من أوغندا، وبيرسي تاو من جنوب أفريقيا، وكارولوس أندرياماتسينورو من مدغشقر، وكودجو فو دو لابا من توجو، وموسى ماريجا من مالي، والمحترف في ليفربول نابي كيتا من غينيا.

ويكشف «كاف» عن الفائز بالجائزة والوصيف وصاحب المركز الثالث في 7 يناير بحفل تستضيفه الغردقة بمصر، وسبق ونال صلاح نجم مصر وليفربول الجائزة في آخر عامين متفوقا على صديقه وزميله ساديو ماني وأوباميانغ، لكن هذه المرة يدخل بقوة الجزائري رياض محرز بعد أن قاد بلاده لبطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر ليقتنص للجزائر اللقب الثاني في تاريخها، والغائب عن «محاربي الصحراء» منذ 1990، لينقل محرز تحديه لصلاح من الدوري الإنجليزي إلى مصر مجددا على اللقب القاري.