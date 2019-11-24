الهلال السعودي يعلن تواجده في مونديال قطر بعد التتويج ببطولة آسيا

جانب من مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني (تويتر)

توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2019، اليوم الأحد، بعد تكرار فوزه على مضيفه أوراوا الياباني على ملعب سايتاما، بهدفين نظيفين في إياب نهائي المسابقة، حيث سبق له الفوز ذهابا في الرياض بهدف، قبل أسبوعين، ليحجز بطل السعودية مقعد قارة آسيا في بطولة العالم المقبلة للأندية المقرر إقامتها في قطر.

الهلال اقتنص اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2000، وسبق وخسر النهائي مرتين من قبل في 2014 أمام ويسترن سيدني، وفي 2017 أمام أوروا نفسه، سجل هدفي الفوز سالم الدوسري في الدقيقة 74، وأضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميس الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعلى الفور أعلن نادي الهلال مشاركته في مونديال الأندية بقطر، دون أي مشاكل، لقطع حالة الترقب المسيطرة على أندية الدول المقاطعة قطر، ومن بينها مصر، التي يعيش ناديها الزمالك أزمة بإعلانه الرسمي عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل، بصفته بطل الكونفدرالية، الأمر الذي تبحثه إدارة الكرة المصرية حاليا مع إدارة الزمالك، بعد أن اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الدوحة لاستقبال السوبر.

أيضا، سبق وأعلنت كل من الإمارات والبحرين رسميا عودتهما عن قرار مقاطعة كأس الخليج «خليجي 24» لكرة القدم المقررة في قطر، والمشاركة في البطولة التي تنطلق بعد غد الثلاثاء، حيث خرج الاتحادان الإماراتي والبحريني في بيان بنفس الصيغة، حيث قالا إنه «بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحادين البحريني والإماراتي لكرة القدم بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين، والتي ستقام في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني بالنسبة للبيان الإماراتي في هذه البطولة».

كأس الخليج تقام مرة كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في العام 1970 بمملكة البحرين، وتعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عمان والإمارات باللقب في مناسبتين.

وتشهد منطقة الخليج، أزمة غير مسبوقة، بعد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، في يونيو 2017، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وسط انقسام وجدل لم ينتهِ.