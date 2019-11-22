منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 11:13 مساء

توج منتخب مصر تحت 23 عاما بطلا لكأس أمم أفريقيا، اليوم الجمعة، بعد فوز مثير بهدفين لهدف على كوت ديفوار، في المباراة النهائية التي امتدت إلى وقت إضافي، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب المنتخب المصري تاريخا جديدا بقيادة المدير الفني شوقي غريب، بعدما حقق لمصر أول لقب قاري لها في هذه المرحلة العمرية، علما بأن منتخب الكبار يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات الأفريقية بسبعة ألقاب.

سجل هدف منتخب مصر الأول كريم العراقي في الدقيقة 37، لكن المهاجم البديل أبوبكر دومبيا تعادل للضيوف في الوقت القاتل عند الدقيقة 88، ليضطر الفريقان إلى خوض وقت إضافي.

وفي الشوط الإضافي الثاني، وتحديدا بالدقيقة 114، توج رمضان صبحي مجهوده الكبير بهدف قاتل، مستغلا كرة مرتدة من حارس الضيوف إليزيه تابي بعد تسديدة البديل أحمد ياسر ريان، ليقتنص الفوز الخامس لمنتخب مصر في البطولة، ويتوج بطلا لها.

وكان المنتخبان حسما التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد صعودهما إلى نهائي البطولة، بينما لحق بهما منتخب جنوب أفريقيا اليوم، بعد فوزه على منتخب غانا في لقاء تحديد المركز الثالث.

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