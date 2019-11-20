توتنهام يعين جوزيه مورينيو مدربا للفريق

قرر نادي توتنهام الإنجليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه.

وأعلن النادي اليوم الأربعاء أن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي، دانيال ليفي، في تصريحات نقلتها «فرانس برس»: «نرى جوزيه أحد أكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم».

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 ديسمبر الماضي.

وبات توتنهام ثالث فريق إنجليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد، وهو الذي أشرف أيضا على إنتر ميلان وريال مدريد.